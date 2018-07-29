Трамп пригрозив призупиненням роботи уряду через стіну з Мексикою
Президент США Дональд Трамп пригрозив піти на призупинення роботи уряду (процедура shut down), якщо члени Демократичної партії не проголосують за пакет міграційних законів, що включають будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасування міграційної лотереї.
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Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.
«Я б закрив уряд, якщо демократи не проголосують за безпеку державного кордону, в тому числі за стіну! Ми повинні позбутися (міграційної – ред.) лотереї, від практики «зловив і відпустив» та нарешті перейти до імміграційної системи, яка заснована на заслугах! Нам потрібні великі люди, які приходять у нашу країну!» — написав Трамп.
I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2018 р.
Останній раз процедура призупинення роботи уряду застосовувалася в січні 2018 року, вона тривала два дні. Тоді партія Трампа перемогла, оскільки демократи відступили від вимоги прийняти одночасно бюджет і програму захисту дітей нелегальних мігрантів. Всього ж процедура «вимикання» уряду застосовувалася 18 разів з 1976 року, коли був прийнятий закон, що її визначає, повідомляє РБК.
На початку липня американський лідер заявив, що імміграційні закони Америки — «найтупіші в світі». Крім того, він виступив за негайну висилку нелегальних іммігрантів у разі їх затримання. Трамп звинуватив демократів у тому, що вони виступають за відкриті кордони, і зростання злочинності. Республіканці, уточнив він, ратують за охорону кордонів і боротьбу з криміналом.
Реформа міграційного законодавства та посилення охорони кордонів були одними з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа.