Трамп пригрозив призупиненням роботи уряду через стіну з Мексикою

20:59, 29 липня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп пригрозив піти на призупинення роботи уряду (процедура shut down), якщо члени Демократичної партії не проголосують за пакет міграційних законів, що включають будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасування міграційної лотереї.

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Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

«Я б закрив уряд, якщо демократи не проголосують за безпеку державного кордону, в тому числі за стіну! Ми повинні позбутися (міграційної – ред.) лотереї, від практики «зловив і відпустив» та нарешті перейти до імміграційної системи, яка заснована на заслугах! Нам потрібні великі люди, які приходять у нашу країну!» — написав Трамп.

Останній раз процедура призупинення роботи уряду застосовувалася в січні 2018 року, вона тривала два дні. Тоді партія Трампа перемогла, оскільки демократи відступили від вимоги прийняти одночасно бюджет і програму захисту дітей нелегальних мігрантів. Всього ж процедура «вимикання» уряду застосовувалася 18 разів з 1976 року, коли був прийнятий закон, що її визначає, повідомляє РБК.

На початку липня американський лідер заявив, що імміграційні закони Америки — «найтупіші в світі». Крім того, він виступив за негайну висилку нелегальних іммігрантів у разі їх затримання. Трамп звинуватив демократів у тому, що вони виступають за відкриті кордони, і зростання злочинності. Республіканці, уточнив він, ратують за охорону кордонів і боротьбу з криміналом.

Реформа міграційного законодавства та посилення охорони кордонів були одними з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа.

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Теги: #США#Трамп#шатдаун в США