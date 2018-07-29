Трамп пригрозив призупиненням роботи уряду через стіну з Мексикою

Останній раз процедура призупинення роботи уряду застосовувалася в січні 2018 року, вона тривала два дні. Тоді партія Трампа перемогла.

Президент США Дональд Трамп пригрозив піти на призупинення роботи уряду (процедура shut down), якщо члени Демократичної партії не проголосують за пакет міграційних законів, що включають будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасування міграційної лотереї.

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Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

«Я б закрив уряд, якщо демократи не проголосують за безпеку державного кордону, в тому числі за стіну! Ми повинні позбутися (міграційної – ред.) лотереї, від практики «зловив і відпустив» та нарешті перейти до імміграційної системи, яка заснована на заслугах! Нам потрібні великі люди, які приходять у нашу країну!» — написав Трамп.

I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2018 р.

Останній раз процедура призупинення роботи уряду застосовувалася в січні 2018 року, вона тривала два дні. Тоді партія Трампа перемогла, оскільки демократи відступили від вимоги прийняти одночасно бюджет і програму захисту дітей нелегальних мігрантів. Всього ж процедура «вимикання» уряду застосовувалася 18 разів з 1976 року, коли був прийнятий закон, що її визначає, повідомляє РБК.

На початку липня американський лідер заявив, що імміграційні закони Америки — «найтупіші в світі». Крім того, він виступив за негайну висилку нелегальних іммігрантів у разі їх затримання. Трамп звинуватив демократів у тому, що вони виступають за відкриті кордони, і зростання злочинності. Республіканці, уточнив він, ратують за охорону кордонів і боротьбу з криміналом.

Реформа міграційного законодавства та посилення охорони кордонів були одними з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа.