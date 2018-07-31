Відповідальність за наїзд на туристів в Таджикистані взяла на себе "Ісламська держава"

В результаті атаки загинуло чотири туристи - громадяни США, Швейцарії та Нідерландів.

Відповідальність за напад на іноземних туристів в Таджикистані взяла на себе «Ісламська держава».

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Повідомлення про це опублікувала 30 липня організація SITE, яка відстежує діяльність екстремістів в інтернеті, передає kommersant.ru.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Дангаринському районі Хатлонської області країни автомобіль наїхав на групу з семи іноземних туристів, які їхали на велосипедах. Троє загинули на місці, ще один турист пізніше помер у лікарні. Серед загиблих двоє громадян США, громадянин Швейцарії і громадянин Нідерландів. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що всі особи, яких розшукували у справі про наїзд на туристів, ліквідовані.