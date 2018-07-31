Хакерам знадобилося півтори години, щоб зламати машини для голосування у США

У процесі тестування обладнання було виявлено істотні недоліки і вразливі місця, а одна команда хакерів змогла зламати машину з допомогою мобільного додатка.

Хакери з усього світу мали рідкісну можливість зламати виборчі машини на конференції Defcon у Лас-Вегасі цього тижня.

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Як передає Голос Америки з посиланням на CBS News, через приблизно півтори години Карстен Шюрман, доцент кафедри ІТ-університету Копенгагена, успішно зламав машину для голосування. Шюрман проник у машину через систему Wi-Fi. Використовуючи Windows XP 2003 року, він мав змогу дистанційно отримати доступ до комп’ютера.

Технологія голосування опинилася на передовій політичної уваги США, коли виборчі системи в кількох штатах стали мішенями російських кібератак. Конференція придбала понад 30 машин для заходу, хоча організатори не вказали, скільки моделей представляють ці одиниці.

Організатори намагалися відповісти на запитання, чи справді можливо зламати машини для голосування. У процесі тестування обладнання було виявлено істотні недоліки і вразливі місця. Інша команда змогла зламати машину з допомогою мобільного додатка.

Хакери сподіваються, що їхні відкриття приведуть до тривалих змін у технології голосування.