Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 142

Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники поки не досягли певних районів.

Щонайменше 142 людини загинули унаслідок землетрусу на острові Ломбок в Індонезії 5 серпня.

Про це повідомляє місцева влада, передає "Радіо Свобода". Речник індонезійського агентства з пом’якшення наслідків стихійних лих 6 серпня заявив, що землетрус спричинив «масштабну» шкоду на півночі острову. За його словами, кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники поки не досягли певних районів.

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Речник додав, що багато будівель пошкодженні в місті Матарам, там у кількох районах зникло світло.

Увечері 5 серпня на острові стався землетрус магнітудою 6,9 бала.

Поштовхи були настільки потужними, що їх відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок.