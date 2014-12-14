У Росії вважають нормальними польоти військових літаків біля іноземних пасажирських лайнерів

У Міноборони РФ спростували заяву міністра оборони Швеції Петера Хультквіста про виявлення у повітряному просторі російського військового літака, який нібито ледь не зіткнувся з пасажирським лайнером, що виконував рейс із Копенгагена.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ніяких передумов для авіаційної події, пов'язаної з польотом у п'ятницю 12 грудня російського військового літака в міжнародному повітряному просторі над акваторією Балтійського моря, не було", - заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

Він наголосив, що "політ проходив у строгій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав і на безпечній відстані від маршрутів руху цивільних повітряних суден".

Шведський телеканал СВТ повідомив у суботу, що пасажирський літак, що вилетів з данського аеропорту Каструп, був близький до зіткнення з іноземним військовим літаком, який перебував у повітрі з вимкненим траспондером (приладом для ідентифікації судна).

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст стверджував, що військове повітряне судно належить Росії. За його словами, "шведські військові льотчики чітко визначили літак, ніяких сумнівів тут немає".

Читайте такожПорошенко і Еббот: "Боїнг" збили бойовики російським "Буком""Заява голови шведського військового відомства про нібито "невидимість" російського військового літака через вимкнений транспондер для шведських диспетчерських служб є лукавством", - сказав Конашенков.

Він особливо наголосив, що "польоти військових літаків країн НАТО в міжнародному повітряному просторі біля кордонів Росії, інтенсивність яких зросла більш ніж у 3 рази за останні місяці, завжди здійснюються з вимкненими транспондерами".