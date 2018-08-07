Росія у відповідь на "недружні дії Афін" висилає грецьких дипломатів

У липні влада Греції оголосили про висилку двох російських дипломатів.

Росія в понеділок, 6 серпня, оголосила про висилку грецьких дипломатів.

Як передає DW.com, посол Греції Андреас Фріганас був викликаний в МЗС РФ, де йому вручили ноту про "дзеркальні заходи у відповідь на недружні дії Афін" щодо російських дипломатичних співробітників.

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У липні влада Греції оголосила про висилку двох російських дипломатів. Ще двом співробітникам диппредставництва РФ було відмовлено у в'їзді в країну. Греція звинуватила їх у втручанні в її внутрішні справи і підкупі державних службовців.

Пізніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "найсильніший тиск британських і американських партнерів" на Афіни в питанні висилки дипломатів. У свою чергу МЗС Греції звинуватив Росію в неповазі до країні і нерозумінні цінностей грецької політики.