У МЗС Греції заявили про постійну неповагу з боку Росії

Засудили в МЗС Греції й припущення, згідно з яким рішення про висилку російських дипломатів приймалося Афінами під тиском "третьої сторони".

Заяви російського МЗС про "наслідки" для Афін через висилку двох російських дипломатів свідчать про "неповагу" Росії до Греції.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Греції, передає РБК.

"Сьогоднішні заяви прес-секретаря МЗС Росії [Марії Захарової] є характерним прикладом неповаги до третьої країні і нерозумінням сучасного світу, в якому держави, незалежно від їх розміру можуть здійснювати незалежну, багатопланову і демократичну зовнішню політику", - заявили грецькі дипломати.

Читайте такожМосква пообіцяла Греції "дзеркальну відповідь на висилку російських дипломатів

В Афінах вважають, що саме "подібний негативний образ мислення" спонукав російських дипломатів до втручання у внутрішні справи Греції, що й призвело до їх депортації і заборони на в'їзд. У МЗС Греції підкреслили, що з самого початку розвитку ситуації Афіни намагалися не змішувати дії дипломатів із російською зовнішньою політикою. Однак заяви Захарової, на думку грецького МЗС, свідчать про намагання Москви виправдати "незаконні дії".

"Постійна неповага до Греції має припинитися. Ніхто не може і не має права втручатися у внутрішні справи Греції", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Засудили МЗС Греції й припущення, згідно з яким рішення про висилку російських дипломатів приймалося Афінами під тиском "третьої сторони". Ці твердження "свідчить про спосіб мислення людей, які не розуміють принципів і цінностей зовнішньої політики Греції", заявили в Афінах.

У ході брифінгу 18 липня офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила, що висилка російських дипломатів стала результатом "ігри, в яку, звичайно, Грецію втягнули".

Як повідомляв УНІАН, у Греції вирішили вислати двох російських дипломатів за втручання у внутрішні справи цієї країни. Офіційні Афіни звинувачують дипломатів із РФ у вилученні та поширенні інформації, а також у невдалій спробі підкупу грецьких чиновників.