Керрі та Лавров зустрілися в Римі обговорити питання України та Сирії

У ході переговорів вони повинні обговорити кризу в Україні, Сирію і Палестину, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Близькосхідні питання потребують термінового вирішення. Ми разом повинні зробити так, щоб ситуація не деградувала, зацікавлені обговорити сьогодні це", - цитує РІА "Новости" російського міністра.

Представники Держдепартаменту раніше повідомили, що Керрі спробує домогтися виконання домовленостей про припинення вогню і зниження напруженості на сході України.

Читайте такожЛавров: З'явився шанс встановити мир в УкраїніЯк очікується, переговори будуть напруженими через підготовку в США законопроекту про розширення санкцій проти Росії у зв'язку з її політикою по відношенню до України.

Російська влада пообіцяла підготувати заходи у відповідь, якщо законопроект буде прийнятий.