В ООН розгорівся секс-скандал: радника організації звинуватили в домаганні чоловіків

Але він, швидше за все, уникне покарання завдяки дипломатичній недоторканності.

Головний радник підрозділу ООН з гендерної рівності і захисту прав жінок опинився в центрі скандалу після того, як проти нього почали розслідування за сексуальні домагання. Щонайменше вісім чоловіків звинуватили Раві Каркара у використанні свого престижу і посади для того, щоб посягати на них в інтимному сенсі.

Про це Newsweek розповіли п’ять джерел, поінформовані про деталі розслідування. Каркара не відповів на численні запити журналістів прокоментувати ситуацію. Видання зауважує, що слідчі дії тривають вже 13 місяців, але жодних обвинувачень оголошено не було. 26 липня прес-секретар підрозділу, відомого також як «ООН жінки», сказав, що Каркара лишається в «адміністративній відпустці» і не виконує жодної роботи для організації, хоча він досі в штаті.

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На початку цього місяця чиновники ООН підтвердили, що розслідування триває, але відмовилися коментувати, чи Каркара дійсно фігурує у справі.

Міжнародні правозахисники Менді Сангера і Керрі Гібсон сказали Newsweek, що Каркара дійсно той, проти кого триває розслідування. Вони дізналися про це від колишнього чиновника ООН і чоловіків, які стали жертвами домагань. Розслідування проводить Відділ аудиту та розслідувань Програми розвитку ООН. Втім, не зважаючи на те, якими будуть результати, Каркара може уникнути покарання, тому що він має дипломатичну недоторканність.

Один з постраждалих Стів Лі розповів, що радник ООН торкався чи хапав своїх жертв за геніталії в готельних кімнатах, використовував робочі пристрої для пересилання порно і робив непристойні жести на адресу підлеглих на робочому місці. Він також використовував свій вплив і посаду для того, щоб влаштовувати сексуальні зустрічі з підлеглими. Крім того, Каркара перевищував свої повноваження і зловживав посадовим становищем і у інших ситуаціях, не пов’язаних з сексом.

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Колишній організаційний партнер Генеральної групи ООН у справах дітей та молоді Аашірш Хуллар теж сказав виданню, що «7 чи 8» молодих чоловіків скаржилися лідерам його організації на домагання з боку Каркара.

«У всіх, хто з ним працював, було відчуття, що подібна поведінка була нормою для нього. Тож коли цю проблему підняли формально, ніхто не здивувався», - сказав Хуллар про підозрюваного радника ООН.

«ООН жінки» - наймолодший підрозділ організації, який став повноцінною складовою в 2011 році. Він визначає глобальні стандарти для встановлення гендерної рівності, а також допомагає країнам-учасницям перетворити ці стандарти на закони, політичні підходи і програми.

Нагадаємо, що раніше цього року російські журналістки заявили про домагання з боку депутата Держдуми РФ. Йшлося про депутата Держдуми РФ від фракції ЛДПР Леоніда Слуцького.