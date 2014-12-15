У бельгійському Генті звільнили заручника
16:57, 15 грудня 2014Світ
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Зброї у осіб, які захопили чоловіка, не виявлено.
У Генті звільнили заручника / @H0XH4 / twitter.com
У бельгійському місті Гент поліція звільнила заручника, якого сьогодні невідомі люди захопили в квартирі житлового будинку. Він не постраждав.
В результаті штурму затримано трьох загарбників. Зброї при них не виявлено, передає Радіо Свобода.
Раніше повідомлялося, що нападників було четверо.
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За інформацією бельгійського телебачення, що посилається на сусідів, згадана квартира використовувалася наркодилерами.
Представник бельгійської прокуратури заявила, що поки немає жодних свідчень про причетність до інциденту терористичних груп.
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