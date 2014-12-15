У бельгійському Генті звільнили заручника

У бельгійському місті Гент поліція звільнила заручника, якого сьогодні невідомі люди захопили в квартирі житлового будинку. Він не постраждав.

В результаті штурму затримано трьох загарбників. Зброї при них не виявлено, передає Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що нападників було четверо.

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За інформацією бельгійського телебачення, що посилається на сусідів, згадана квартира використовувалася наркодилерами.

Представник бельгійської прокуратури заявила, що поки немає жодних свідчень про причетність до інциденту терористичних груп.