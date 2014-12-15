У Бельгії озброєні люди захопили квартиру з заручником (фото, відео)

Четверо озброєних людей захопили квартиру й приблизно одного заручника в бельгійському місті Гент, повідомляє BBC.

Поліція оточила квартал в робочому районі Дампорт і закликала місцевих жителів не виходити на вулицю заради їх власної безпеки.

"Вони знаходяться в будівлі, але поки незрозуміло, що там відбувається", - сказав представник бельгійської поліції.

Бельгійський новинний сайт De Standaard процитував слова глави поліції Гента Філіпа Рассхарта, який сказав, що поліцейські діють дуже обережно, виходячи з припущення, що у будівлі може знаходитися заручник.

more pictures emerging out of #Gent in #Belgium, where a hostage situation is going on. pic.twitter.com/YdyAACDETX - Spill.The.News (@spillthenews) December 15, 2014

Він також повідомив, що на місце прибули федеральні служби безпеки. "В їх розпорядженні є все, що потрібно, щоб благополучно вирішити ситуацію з захопленням заручника", - сказав глава поліції.

Агентство Рейтер наводить слова представниці прокуратури: "На даний момент у нас немає вказівок на те, що це якось пов'язано з тероризмом".

Бельгійське телебачення повідомило, що в жовтні в Генті стався схожий інцидент, коли утримували заручника через невиплачений борг.

Поки невідомо, чи встановлено, хто саме захопив квартиру, і мотиви цих осіб.

Разом з тим, як повідомляє BBC, влада Гента не бачить зв'язку між захопленням квартири в цьому бельгійському місті і захопленням заручників у кафе Сіднея.

"Немає ніяких вказівок на те, що це пов'язано з тероризмом, "Ісламською державою" і тим, що відбувається зараз в Сіднеї", - сказав журналістам прокурор Гента.