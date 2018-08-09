У США кросівки чоловіка Кардашьян довели до тюрми члена російської мафії (фото)

Йдеться про нові моделі Yeezy Boost, які репер Вест випустив у 2016 році.

Під час судового процесу над членами російської мафії в Брукліні (Нью-Йорк) рекетира Леоніда «Ленні» Гершмана впізнали за кросівками.

Про це повідомляє New York Post. Згідно показань свідка звинувачення Рената Юсуфова, він впізнав підозрюваного з фотографії, на якій він був зображений у високих кросівках з лімітованої колекції adidas Yeezy Boost 750 OG, створених спільно з репером Каньє Вестом, який є чоловіком відомої світської левиці Кім Кардашьян.

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Ця модель з сірої замші на рифленій підошві вартістю 1500 доларів виходила малим накладом і була в продажу тільки в 2016 році. Цей факт допоміг ідентифікувати час, коли був зроблений знімок, і викрити Гершмана, який звинувачується у вимаганні, азартних іграх, лихварстві і торгівлі наркотиками на Брайтон-Біч і Коні-Айленді.

Шанувальники висміяли начерки кросівок, зроблені американським репером і дизайнером Каньє Вестом і опубліковані ним у своєму Twitter. Мова йде про нові моделі Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 і Yeezy 500, які Вест планує випустити в 2019 році. Користувачам Twitter не сподобалася техніка виконання ескізів, і вони розкритикували їх в соцмережі, називаючи «дитячими».