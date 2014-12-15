На сході США невідомий застрелив 5 осіб у трьох будинках
19:15, 15 грудня 2014Світ
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На даний момент поліція оточила будинок, в якому забарикадувався підозрюваний у вбивствах.
Вбивства сталися в трьох будинках / @TheNewsTribe
У передмісті Філадельфії (штат Пенсільванія) застрелили п'ятьох людей, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву поліцію. Вбивства відбулися у трьох будинках, передає Lenta.ru.
На даний момент поліція оточила будинок, в якому забарикадувався підозрюваний у вбивствах. Там він міг застрелити двох осіб.
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У поліції, як повідомляє Inquisitr, заявили, що стрілець служив в армії.
Вчителів і учнів з найближчих шкіл попросили залишатися на своїх місцях до подальшого повідомлення. Це означає, що їм не можна входити та виходити зі шкіл.
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