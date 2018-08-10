"Це місце буде спалено": винуватця пожежі на півночі Каліфорнії заарештували (відео)
12:03, 10 серпня 2018Світ
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Кларк надіслав електронною поштою начальнику місцевої добровільної пожежної бригади листа із погрозою. "Це місце буде спалено" - йшлося в імейлі.
Палія заарештували
51-річний місцевий житель, за даними поліції, підпалив ліс навмисне. А пожежа, яку він спровокував, охопила площу в два з половиною гектари.
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Однак це лише один з двох десятків вогнищ загоряння на території штату. Найбільший - знищив понад 120 гектарів лісу і став наймасштабнішим в історії Каліфорнії.
Як повідомляли офіційні особи округу Оріндж, Кларк надіслав електронною поштою начальнику місцевої добровільної пожежної бригади листа із погрозою. "Це місце буде спалено" - йшлося в імейлі.
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