"Це місце буде спалено": винуватця пожежі на півночі Каліфорнії заарештували (відео)

Кларк надіслав електронною поштою начальнику місцевої добровільної пожежної бригади листа із погрозою. "Це місце буде спалено" - йшлося в імейлі.

51-річний місцевий житель, за даними поліції, підпалив ліс навмисне. А пожежа, яку він спровокував, охопила площу в два з половиною гектари.

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Однак це лише один з двох десятків вогнищ загоряння на території штату. Найбільший - знищив понад 120 гектарів лісу і став наймасштабнішим в історії Каліфорнії.

Як повідомляли офіційні особи округу Оріндж, Кларк надіслав електронною поштою начальнику місцевої добровільної пожежної бригади листа із погрозою. "Це місце буде спалено" - йшлося в імейлі.