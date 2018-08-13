Трамп заявив про можливу змову проти нього з боку Мін'юсту й ФБР

Президент США вкотре назвав "фейковим" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори в США.

Президент США Дональд Трамп підтримав версію конгресмена-республіканця Даррела Ісси про те, що Мін'юст і ФБР мали програму, як не допустити його перемоги на президентських виборах.

Про це він написав у Twitter, передає УП.

"Схоже, Міністерство юстиції та ФБР мали програму, щоб не дати Дональду Трампу стати президентом", - зазначив глава Білого дому, процитувавши заяву конгресмена Ісси в ефірі програми "Фокс та друзі" на телеканалі "Fox News".

Читайте такожФБР знайшло російський вплив на конфлікт в американському Шарлотсвіллі

"Якщо б це сталося з іншої сторони, то всі причетні опинились би у в'язниці", - підкреслив Трамп, звинувативши ЗМІ у приховуванні "найбільшої історії сучасності".

Перед цим він також цитував заяви, озвучені на телеканалі "Fox News", який переважно підтримує всі кроки Трампа.

Президент США вкотре назвав "фейковим" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори в США, на яких Трамп переміг.

Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп назвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами. Він вважає, що колишнє керівництво ФБР завдало значної шкоди репутації бюро.