Як виявилося, пташка розмовляє турецькою і грецькою мовами, але для пожежників вона дібрала кілька гострих слів англійською.

Самка папуги породи макао на ім’я Джессі просиділа кілька днів на даху будинку в передмісті Лондона. Тож сусіди вирішили покликати на допомогу. Вони звернулися в Службу захисту тварин Великої Британії, а там працівники попросили прийти на допомогу папузі пожежників.

Та, як пише The Independent, Джессі не була рада рятувальникам, які піднялися до неї на дах на драбині. Пташка відмовлялася від допомоги і навіть вилаяла пожежників, порадивши їм «йти нах*р».

Читайте такожПапуги-футболісти, собаки на скейтах та шимпанзе-тенісист: як тварини займаються спортом (відео)

Після такої поразки, пожежникам порадили зізнатися синій папузі в коханні. Як виявилося, Джессі була навчена на фразу «Я тебе люблю!» відповідати «Я люблю тебе теж!». Але сказавши це, пташка знову послала пожежників «нах*р» і перелетіла на дах іншого будинку.

Власники папуги, яких згодом вдалося знайти, пояснили, що Джессі розмовляє турецькою і грецькою. Але для пожежників пташка підібрала кілька гостреньких слів англійською мовою. Зрештою, рятівники вирішили, що Джессі неушкоджена і не страждає від стресу. Зрештою, дуже скоро вона перестала літати з даху на дах і сіла на гілці дерева. Тож пожежники лишили її в спокої.