У США заявили про готовність ввести нові санкції проти Туреччини

Влада Туреччини продовжує утримувати під домашнім арештом американського пастора Ендрю Бренсона.

Вашингтон готовий ввести нові санкції проти деяких турецьких високопосадовців.

Про це на засіданні Кабінету в Білому домі заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає Голос Америки.

Ці заходи пов'язані з тим, що влада Туреччини продовжує утримувати під домашнім арештом американського пастора Ендрю Бренсона.

Читайте такожWall Street Journal: Туреччина може зверни ЄС замість вбогої Росії

Раніше стало відомо, що Туреччина слідом за Росією залишила клуб найбільших власників американських казначейських паперів. Протягом червня вкладення Анкари в держборг США скоротилися до 28,8 млрд доларів, тоді як у травні цей показник становив 32,5 млрд доларів.

Як зазначають ЗМІ, Туреччина безперервно знижувала вкладення в американські держоблігації з листопада минулого року. Тоді вони становили понад 60 млрд доларів.

Лідером у списку за підсумками червня залишився Китай: його вкладення оцінюються в 1 трильйон 179 мільярдів доларів, що на 0,4% менше порівняно з травнем. На другій сходинці знаходиться Японія - її вкладення скоротилися на 1,75% і оцінюються в 1 трильйон 30 мільярдів доларів. Третій за величиною тримач держборгу США - Бразилія, її вкладення становлять 300 мільярдів 100 мільйонів доларів.