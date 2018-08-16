Віце-президент США порадив Туреччині не випробовувати терпіння Трампа

Влада США може розглянути питання про зняття санкцій з Туреччини, якщо пастор Ендрю Брансон буде звільнений.

Віце-президент США Майк Пенс в умовах різкого погіршення відносин між Вашингтоном і Анкарою заявив, що Туреччині "слід було б не випробовувати терпіння" президента Дональда Трампа

Як передає РБК з посиланням на Reuters, влада США може розглянути питання про зняття санкцій з Туреччини, якщо пастор Ендрю Брансон, який знаходиться під вартою в Туреччині з 2016 року, буде звільнений, повідомили в Білому домі.

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Турецька сторона і президент Реджеп Таїп Ердоган «поставилися до Брансона вкрай несправедливо», заявили в адміністрації США.

Звільнення пастора призведе тільки до скасування обмежень проти міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля. Рішення підвищити імпортні мита на турецьку сталь залишиться в силі, підкреслили у Білому домі.

Туреччина підозрює Брансона в тому, що він є прихильником проповідника Фетхуллаха Гюлена. Останнього Анкара вважає організатором невдалої спроби державного перевороту в країні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що односторонні дії Вашингтона проти Анкари змушують Туреччину шукати нових друзів і союзників. За словами Ердогана, Туреччина і США були стратегічними партнерами протягом шести десятиліть, однак Вашингтон "неодноразово і послідовно" не поважав інтереси турецького народу.