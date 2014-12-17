Обама офіційно оголосив про нормалізацію відносин з Кубою (відео)

Президент США Барак Обама офіційно оголосив у середу про нормалізацію відносин з Кубою, передає LB.ua.

"Це найзначніша зміна нашої політики більш ніж за 50 років. Ми покінчимо із застарілим підходом, який протягом десятиліть не допомагав нам просувати свої інтереси. Замість цього ми почнемо нормалізувати відносини між нашими країнами", - сказав Обама.

Як йдеться в заяві Білого дому, десятиліття ізоляції Куби з боку США не дали можливості домогтися появи демократичної, процвітаючої, стабільної Куби.

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"Ми не можемо робити все те ж саме і очікувати інших результатів. Якщо ми намагаємося підштовхнути Кубу до колапсу, це не в інтересах Америки і кубинського народу", - заявили в Білому домі.

Однак мова про зняття санкцій проти Куби поки не йде, оскільки санкції вводилися конгресом, і щоб їх зняти, потрібна також його згода.

Раніше в середу стало відомо, що кубинський уряд звільнив американського ув'язненого Алана Гроса, засудженого за шпигунство. Звільнення Гроса - частина операції з обміну ув'язненими між Кубою та США. Крім нього, кубинська влада відпустила на свободу американського агента, який перебував в ув'язненні протягом більш ніж 20 років. У свою чергу влада США звільнила трьох кубинських розвідників, засуджених за шпигунство в 2001 році.

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Відносини США та Куби різко погіршилися після революції 1959 року, яка привела до влади брата Рауля Кастро - Фіделя. Вашингтон і Гавана розірвали дипломатичні відносини, а США також наклали на Кубу торговельне ембарго.