США намагалися боротися з режимом на Кубі за допомогою соцмережі

Соціальну мережу, яку назвали ZunZuneo, створили в 2009 році за подобою американської платформи Twitter. Портал через підставні компанії фінансувала влада США. Координували проект представники американського Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Про це з посиланням на матеріали розслідування Associated Press пише Лента.ру.

Згідно з проектом, спочатку в соціальну мережу планувалося залучити велику кількість користувачів, а потім їх потрібно було налаштувати антикомуністично. За два роки користувачами ZunZuneo стали близько 40 тисяч кубинців. При цьому блогери не знали, що мережа фінансується на американські кошти, а їх персональні дані потрапляють до спецслужб іноземної держави.

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За даними AP, програму остаточно закрили у вересні 2012 року. Це було пов'язано з припиненням дії гранту американського уряду. Крім того, закриттю посприяли дії кубинської влади. Місцеві спецслужби спробували добитися від власників ZunZuneo дозволу читати повідомлення користувачів, а також пробували зламати внутрішню систему соцмережі.

В урядах США і Куби відмовилися від коментарів.

Як зазначає Associated Press, розкриття інформації про такого роду проекті може нашкодити відносинам США і Куби, які останнім часом залишалися досить стабільними. Крім того, повідомлення повинно негативно вплинути на імідж USAID. Агенція неодноразово стверджувало, що не є прикриттям для секретних місій американських спецслужб. USAID створили в 1961 році для підтримки демократії і здійснення гуманітарної допомоги за кордоном.