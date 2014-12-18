Ми станемо свідками кризи, якої в Росії не було з 1990-х років - російський політолог

Рубль, який знецінено, робить нездійсненними не тільки ідеї російської влади (перетворення Москви у світовий фінансовий центр або торгівлю нафтою за рублі), але, що найважливіше, не дозволяє функціонувати критично залежній від зовнішнього фінансування та імпорту національній економіці.

Про це заявив російський політолог, доктор економічних наук Владислав Іноземцев в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Найближчими тижнями та місяцями ми станемо свідками кризи, якої в Росії не траплялося з початку (а не кінця, як зараз думають) 1990-х років", - каже політолог.

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Іноземцев підкреслює, що насамперед йдеться про різке підвищення цін у Росії, яке в I кварталі 2015 року досягне не менше 25-30% в річному вираженні і торкнеться не тільки імпортованих, але і російських товарів.

"На відміну від ситуації 20-річної давності, уряд не зможе орієнтуватися ні на банальне невиконання бюджетних зобов'язань, ні на впровадження грошових сурогатів. Я ризикну припустити, що підсумком 2015-го стане офіційно визнана інфляція на рівні близько 20%", - заявив він.

Іноземцев припустив, що російська економіка в цілому впаде на 7-10%, інвестиції знизяться на 15-20%.

Повний текст думки Владислава Іноземцева читайте у випуску журналу "Новое время" 19 грудня.