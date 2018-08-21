У США протестувальники повалили пам'ятник, встановлений біля 100 років тому на знак подяки конфедератам за "порятунок білої раси"

До пам'ятника прийшли і ті, хто був проти його знесення, але їх було всього кілька чоловік, і переконати демонстрантів вони не змогли.

Група з 300 протестуючих в ніч на понеділок скинула з постаменту пам'ятник солдатам Конфедерації, встановлений на території Університету Північної Кароліни. Пам'ятник поставили на початку двадцятого століття, щоб віддячити солдатам за "порятунок білої раси". Поліція проводить перевірку за фактом вандалізму.

Як передає Бі-бі-сі, акція протесту, організована студенткою університету Майєю Літтл, пройшла в останню ніч канікул. Серед протестуючих були як студенти, так і співробітники університету.

Маніфестанти зібралися в центрі містечка Чепел-Хілл, де знаходиться університет, і пройшли до корпусів університету, поряд з якими була розташована статуя. Коли демонстранти підійшли до кампусу, сталося кілька сутичок з поліцією; хтось кинув на площу кілька димових шашок. Потім поліцейські відтіснили на край площі.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, до пам'ятника прийшли і ті, хто був проти його знесення, але їх було всього кілька чоловік, і переконати демонстрантів вони не змогли.

За підсумками демонстрації звинувачення були пред'явлені одному учаснику, який прийшов на акцію з закритим обличчям.

Губернатор штату, демократ Рой Купер написав в "Твіттері", що не схвалює руйнування суспільної власності, але поділяє ставлення протестували до пам'ятника. Адміністрація університету теж засудила дії протестувальників.

На даний момент близько 30 міст в США демонтували або пересунули пам'ятники, присвячені лідерам Конфедерації південних штатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США підірвало соцмережі фото, де чорношкірий поліцейський рятує нациста від теплового удару.