У США підірвало соцмережі фото, де чорношкірий поліцейський рятує нациста від теплового удару

Щонайменше сім осіб були заарештовані, а п'ятеро - потрапили до лікарні, повідомляє YahooNews.

Одна зі зроблених під час мітингів фотографій швидко набула популярності серед користувачів соцмереж - на ній чорношкірий поліцейський Лерой Сміт тримає за руку невідомого учасника ходи расистів у чорній футболці зі свастикою, якому стало погано через спеку (понад 37 градусів за Цельсієм).

Фотографію виклав у Твіттер Роб Годфрі, помічник губернатора штату, 18 липня. Станом на ранок 20 липня її вже ретвітнули понад 4 тисячі разів.

not an uncommon example of humanity in SC: Leroy Smith helps white supremacist to shelter & water as heat bears down. pic.twitter.com/GoF23r3mRe