«Я оптиміст, навіть коли справа стосується Росії»: найяскравіші цитати Джона Маккейна

Політик вважав, що Україні слід надати летальну зброю, а росіяни заслуговують на щось краще, ніж путінський режим.

У суботу пішов з життя американський сенатор Джон Маккейн – вихідець з військової родини та ветеран війни у В'єтнамі, колишній кандидат у президенти США та послідовний критик путінської Росії, який активно просував у Вашингтоні проукраїнську позицію.

УНІАН згадує найяскравіші цитати політика.

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Про Україну

Під час виступу на Євромайдані 15 грудня 2013 року: "Ми знаходимося тут, тому що ваша мирна боротьба надихнула усю країну на зміни. Ми знаходимося тут, щоб підтримати вашу справедливу справу і право змінити свою долю вільно, мирно та демократично. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі – Україна дасть Європі краще, і Європа дасть краще Україні".

"Одне лиш те, що ми не надали Україні оборонних озброєнь, — вже ганьба. Це ганебна сторінка американської історії. Завжди, завжди ми давали народам можливість захистити себе від нападу. Як і нам допомогли — коли французи прийшли нам на допомогу під час війни з Великобританією".

"Я впевнений, що Путін — дуже розумна людина. Він вміє зважувати ризики, підраховувати витрати. І саме тому, до речі, я виступаю за поставку зброї Україні".

Про Росію

"Росія — автозаправна станція, яка маскується під країну. Це клептократія, корупція. Це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти та газу. Тому економічні санкції важливі...".

"Я вірю у велич російського народу і його прагнення жити в суспільстві справедливості, відкритих можливостей і мати уряд гідний його прагнень та принесених жертв. Коли я критикую ваш уряд, я роблю це не тому, що я налаштований проти Росії. Я роблю це тому, що ви заслуговуєте на такий уряд, який вірив би у вас, поважав вас і був би вам підзвітним. Я сподіваюся побачити той день, коли це станеться".

"Я оптиміст, навіть коли справа стосується Росії...".

Про російську агресію проти України

"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, тим більше він зможе розхитати владу в Києві і перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє".

Про американський патріотизм

"Перебуваючи в ув'язненні я закохався в свою країну. Я любив її і раніше, але як і в більшості молодих людей, моя прихильність до неї була не більше ніж звичайною вдячністю за комфорт та привілеї, що були доступними більшості американців і сприймалися як належне. Тільки коли я втратив Америку на певний час, то зрозумів, як сильно я її люблю".

«Американці ніколи не йдуть. Ми ніколи не здаємося. Ми ніколи не ховаємося від історії. Ми творимо історію».

Життєві переконання

"Страх — це можливість для сміливості, а не доказ боягузтва".

"Потрібно розуміти — справа не в тому, що ви залишаєте, а в тому, що ви пережили. Я тішуся з того, чого досяг цей хлопець, п'ятий з кінця на своєму курсі у Військово-морській академії. Я відчуваю таку вдячність. Я... кожну ніч, коли лягаю спати, я сповнений вдячності...".

"У мене було чудове життя і багатий досвід. Я хочу, щоб, коли я піду, на церемонії у Військово-морській академії у нас знайшлася пара людей, які встануть і скажуть: "Це хороший хлопець, він служив своїй країні".