Масові протести в Молдові: в центрі Кишинева прихильники опозиції встановлюють намети (фото, відео)

Організатори мітингу правих виступили з вимогою визнати результати виборів мера Кишинева, скасувати змішану виборчу систему і відправити у відставку суддів, які не визнали підсумків голосування.

У центрі Кишинева проходять мітинги прихильників правої і лівої опозиції Молдови.

Як інформує point.md, на площі проходять протести партій «Платформа Гідність і правда» (DA) і «Дія і солідарність» (PAS) і Ліберально-деморатическої партії (ЛДПМ), партії «Шор», а також організація Salvgardare активістки Майї Лагути.

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Організатори мітингу правих виступили з вимогою визнати результати виборів мера Кишинева, скасувати змішану виборчу систему і відправити у відставку суддів, які не визнали підсумків голосування. Лівий фланг опозиції вийшов на протестну акцію з тим, щоб заявити, що праві партії діють не в інтересах народу.

Активісти тримають в руках прапори Молдови та парасольки, щоб ховатися від спеки. Поліція розділила площу, де зібралися мітингувальники, на частини і стежить за тим, щоб не було зіткнень. У багатьох з присутніх з собою намети, які вони планують встановити, щоб переночувати на площі.