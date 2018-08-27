Посол розповів про "серйозні" законопроекти у Конгресі США щодо "нарощування" санкцій проти РФ

Дипломат переконаний, що Росія має кардинально змінити свою політику стосовно України, аби ситуація щодо запровадження обмежувальних заходів змінилася.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий прогнозує, що американські санкції проти Російської Федерації тільки посилюватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

"Санкції будуть тільки нарощуватися. Є проекти в Конгресі досить суттєві, серйозні, тобто на підсилення", - заявив Чалий.

"Ви бачите є санкції щодо спроби анексії Криму, є санкції щодо Донбасу, але і є санкції по застосування Росією хімічної зброї", - підкреслив посол.

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"Росія сприймається як супротивник, тому ця санкційна лінія буде підсилюватися", - заявив Чалий.

Крім того, він розповів, що є ще один напрямок роботи, який стосується відслідковування порушення вже запроваджених санкцій. Зокрема, до цієї роботи долучене і посольство України в США. Відбувається моніторинг щодо спроб оминути введені санкції. Українські дипломати тісно взаємодіють з Державним департаментом США та Міністерством фінансів США.

"Це постійна робота, яка буде тривати", - заявив Чалий.

"Санкції будуть тільки підсилюватися. Поки росіяни не змінять свою поведінку, хай не очікують. Цей зашморг на шиї російського естеблішменту, він буде тільки затягуватися", - заявив посол.

Він пояснив, якщо не буде кардинальної зміни у російській позиції щодо України, санкції посилюватимуться.