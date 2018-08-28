Стрілок із Флориди страждав від психічних розладів

Через проблеми з психікою молодий чоловік раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.

Геймер, який після програшу на кібертурнірі у Флориді влаштував стрілянину, страждав психічними розладами і проходив лікування.

Про це повідомляє Associated Press.

За наявними даними, через проблеми з психікою молодий чоловік раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.

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Вдень 26 серпня в торговому центрі Jacksonville Landing в американському штаті Флорида сталася стрілянина. За останніми даними, загинули три людини, у тому числі і сам стрілок, ще 11 постраждали.

Поліції вдалося встановити особу стрілка, ним виявився 24-річний уродженець Балтімора.

Раніше повідомлялося, що президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину у Флориді.