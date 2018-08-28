Стрілок із Флориди страждав від психічних розладів
04:14, 28 серпня 2018Світ
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Через проблеми з психікою молодий чоловік раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.
Місце стрілянини в Джексонвіллі / REUTERS
Геймер, який після програшу на кібертурнірі у Флориді влаштував стрілянину, страждав психічними розладами і проходив лікування.
Про це повідомляє Associated Press.
За наявними даними, через проблеми з психікою молодий чоловік раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.
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Вдень 26 серпня в торговому центрі Jacksonville Landing в американському штаті Флорида сталася стрілянина. За останніми даними, загинули три людини, у тому числі і сам стрілок, ще 11 постраждали.
Поліції вдалося встановити особу стрілка, ним виявився 24-річний уродженець Балтімора.
Раніше повідомлялося, що президента США Дональда Трампа поінформували про стрілянину у Флориді.
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