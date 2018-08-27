Трампа поінформували про стрілянину у Флориді

Невідомий відкрив вогонь під час змагань з кіберспорту.

Президент США Дональд Трамп проінформований про стрілянину у Флориді.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Білого дому.

«Президент в курсі, ми стежимо за ситуацією», — йдеться в повідомленні.

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Вдень 26 серпня в торговому центрі Jacksonville Landing в американському штаті Флорида сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули чотири людини, ще 11 постраждали. Пізніше офіс шерифа повідомив про «численні жертви».

Стрілянину на турнірі по відеоігор в американському місті Джексонвілль влаштував один із переможених учасників.