Трампа поінформували про стрілянину у Флориді
03:34, 27 серпня 2018Світ
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Невідомий відкрив вогонь під час змагань з кіберспорту.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп проінформований про стрілянину у Флориді.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Білого дому.
«Президент в курсі, ми стежимо за ситуацією», — йдеться в повідомленні.
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Вдень 26 серпня в торговому центрі Jacksonville Landing в американському штаті Флорида сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули чотири людини, ще 11 постраждали. Пізніше офіс шерифа повідомив про «численні жертви».
Стрілянину на турнірі по відеоігор в американському місті Джексонвілль влаштував один із переможених учасників.
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