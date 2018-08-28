Сербія не визнає терористами найманців, які воювали на боці Росії на Донбасі - доповідь

Сербів, які воювали в Україні, звинувачують в "участі у збройному конфлікті в іноземній державі", а тих, хто повертається з Сирії, звинувачують та засуджують за тероризм.

У 2018 році 28 громадян Сербії були засуджені за участь в бойових діях в Україні. При цьому лише четверо з них потрапили до в'язниці - інші досягли угоди зі слідством та отримали умовний термін.

Як передає Європейська правда, такі судові рішення за подібні правопорушення є загрозою безпеці країни, йдеться у доповіді Наукового форуму з екстремізму у Сербії, опублікованому British Council Serbia.

Одна з авторів доповіді Ісідора Стакіч каже, що такі "угоди зі слідством та факт, що громадськість не знає нічого за яких умов вони були досягнуті" не є "єдиною проблемою".

Читайте такожNew York Times: Загадкова смерть росіян в Африці викриває зловісні наміри Кремля

"Тих, хто повертається з України, звинувачують в кримінальному правопорушенні - участі в збройному конфлікті в іноземній державі, а тих, хто повертається з Сирії - звинувачують та засуджують за тероризм", - пояснює проблему Стакіч.

Коли сербські громадяни їдуть до Сирії - вони роблять це таємно, і це протизаконно. Але вирушити із Сербії для участі в боях в Україні набагато простіше - це роблять законно під приводом надання гуманітарної допомоги, йдеться у доповіді.

З 47 сербів, які брали участь у конфліктах в Сирії та Іраку, сімох звинуватили у злочинах, пов'язаних з тероризмом, а чотирьох - у фінансуванні терористичної організації.

Тобто сербів, які воювали в Україні, судять за участь в конфлікті в іноземній державі, а сербів, які воювали в Сирії - за тероризм.

"Держава ставиться до своїх громадян по-різному - в залежності від їхньої релігії та етнічного походження. Ці угоди зі слідством та вироки - просто приклад різних підходів судової влади у Сербії", - переконана Стакіч.

Вона вважає, що така практика є дискримінаційною. За її словами, бойовики, які воювали проти України на Донбасі, "вільно гуляють в центрі Белграда".

"Це може призвести до подальшої радикалізації мусульман і сприятиме відчуттю вразливості та дискримінації серед босняцької (мусульманської) меншини у Сербії", - наголошує Стакіч.

Лідер екстремістського руху четників в Сербії, Братислав Живкович, був заарештований 23 серпня за підозрою в "організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні". Він воював на боці бойовиків на Донбасі.

"Ми не можемо вирішити проблему праворадикального екстремізму в Сербії єдиним арештом. Панівна ідеологія в Сербії робить правий екстремізм прийнятним та нормальним - тоді як добровольці в Україні вважаються патріотами, а ті, хто воює в Сирії, є терористами", - наголошує Стакіч.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ з'ясували, чим займаються найманці з Росії у Центральній Африці.