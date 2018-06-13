ЗМІ з'ясували, чим займаються найманці з Росії у Центральній Африці

За даними ЗМІ, завдання росіян - охороняти главу держави, який контролює лише столицю Бангі та її околиці.

Збройний контингент з Росії розміщений у Центральноафриканській Республіці для "забезпечення безпеки" президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадери і тренування місцевих військових. Туадера в умовах етнорелігійного конфлікту контролює лише столицю Бангі та її околиці.

Французьке видання Le Monde пише про п'ять кадрових військових розвідників і 170 громадських інструкторів, які прибули до країни. Стверджується, що формально вони працюють на дві приватні військові компанії - Sewa Security Services і Lobaye Ltd. Однак, як заявили газеті експерти, мова йде про "російських найманців" з так званої "приватної військової компанії Вагнера" ("ПВК Вагнера"), яка ймовірно пов'язана з підприємцем Євгеном Пригожиним, якого називають другом російського президента, передає Радіо Свобода.

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Зазначається, що "посланці Москви" влаштувалися в 60 кілометрах від столиці ЦАР Бангі - на території колишньої резиденції екс-імператора країни Жан-Беделя Бокасси. За даними Le Monde, завдання росіян - охороняти главу держави в умовах етнорелігійного конфлікту. Адміністрація Туадери контролює лише столицю та її околиці. На решті території регулярно відбуваються збройні зіткнення між мусульманськими і християнськими формуваннями.

Адміністрація Туадери підтвердила прибуття в республіку загону російських військових фахівців для посилення безпеки глави держави, пише Le Monde. За її даними, озброєні російські фахівці мають необмежений доступ до графіка і оточення глави держави. Зазначається, що один з московських "радників" координує президентських охоронців, поєднуючи цю посаду з посадою посередника між Росією і ЦАР у військовій та економічній сферах.

Раніше повідомлялося, що російські військові інструктори, радники і найманці з приватних військових компаній з'явилися в Центральній і Східній Африці. Тоді ж говорилося про те, що напередодні виборів у кількох африканських державах почали працювати російські політтехнологи.

"ПВК Вагнера" здобула популярність після повідомлень ЗМІ про участь цієї групи в збройних конфліктах на Сході України, Сирії та інших регіонах, де Росія, як відзначають експерти, воліє приховувати свою участь. Москва заперечує причетність до діяльності "ПВК Вагнера". Раніше Держдума піднімала питання про те, щоб законодавчо оформити статус приватних військових компаній.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти дізналися подробиці загибелі російських військових у Сирії.