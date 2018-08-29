Віра Брежнєва з'явилася в компанії Джастіна Бібера і його нареченої (фото)

Співачка показала селфі з американськими знаменитостями на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва з'явилася в компанії знаменитого співака Джастіна Бібера з його майбутньою дружиною Хейлі Болдуін. Співачка зробила селфі з американськими зірками і виклала фото на своїй сторінці в Instagram. "Triple hollywood smile)) ну або потрійна голлівудська посмішка) привіт Соняше))", – підписала фото Брежнєва, зазначивши в пості старшу дочку. Судячи з геолокації, артистка зустріла Джастіна і Хейлі десь в Беверлі-Хіллз. Triple hollywood smile)) ну або потрійна голлівудська посмішка) привіт Соняше)) @sonyavkiperman #justinbieber #haileybaldwin A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Aug 28, 2018 at 7:53am PDT

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