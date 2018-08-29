Віра Брежнєва з'явилася в компанії Джастіна Бібера і його нареченої (фото)
10:14, 29 серпня 2018Світ
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Співачка показала селфі з американськими знаменитостями на своїй сторінці в Instagram.
Брежнєва сфотографувалася з світовою зіркою / instagram.com/ververa
Віра Брежнєва з'явилася в компанії знаменитого співака Джастіна Бібера з його майбутньою дружиною Хейлі Болдуін.
Співачка зробила селфі з американськими зірками і виклала фото на своїй сторінці в Instagram.
"Triple hollywood smile)) ну або потрійна голлівудська посмішка) привіт Соняше))", – підписала фото Брежнєва, зазначивши в пості старшу дочку. Судячи з геолокації, артистка зустріла Джастіна і Хейлі десь в Беверлі-Хіллз.
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