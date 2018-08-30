Міноборони РФ анонсувало проведення масштабних навчань у Середземному морі

У Міноборони РФ планують розгорнути понад 25 кораблів і суден забезпечення на чолі з ракетним крейсером «Маршал Устинов».

У Міністерстві оборони Росії анонсували проведення масштабних навчань у Середземному морі з 1 по 8 вересня.

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Про це йдеться в релізі оборонного відомства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН. «Відповідно до Плану підготовки Збройних сил Російської Федерації під керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Володимира Корольова в період із 1 по 8 вересня в Середземному морі буде проведено масштабні навчання угруповання сил (військ) Військово-Морського Флоту і Повітряно-космічних сил Росії», - йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь кораблі Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії, літаки дальньої, військово-транспортної та морської авіації.

У Міноборони зазначили, що в акваторії Середземного моря угрупованням сил буде відпрацьовано комплекс завдань із протиповітряної та протипідводно-диверсійної оборони, а також протимінного забезпечення.

У складі угруповання планується розгорнути понад 25 кораблів і суден забезпечення на чолі з ракетним крейсером «Маршал Устинов». У повітряному просторі навчальні завдання відпрацюють близько 30 літаків, у тому числі стратегічні ракетоносці Ту-160, протичовнові літаки Ту-142мк та Іл-38, винищувачі Су-33 й літаки Су-30см морської авіації.