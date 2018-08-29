У НАТО вважають, що Росія відпрацьовує сценарій масштабного військового конфлікту

Росія проводить "напористу політику, істотно збільшуючи свій оборонний бюджет та військову присутність".

У НАТО заявляють, що Москва проводячи масштабні військові навчання "Схід-2018" відпрацьовує сценарій масштабного військового конфлікту.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Associated Press.

Діючий заступник прес-секретаря НАТО Ділан Уайт заявляє, що навчання "Схід-2018", які називають найбільшими військовими навчаннями з часів Холодної війни, "демонструють зосередженість Росії на відпрацюванні сценарію масштабного військового конфлікту".

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У навчаннях у Центральній та Східній Росії братимуть участь бльзько 300 тисяч російських військових. За інформацією китайського державного агенства Xinhua, Пекін збирається направити на навчання 3200 військовослужбовців та близько 900 одиниць зброї.

Уайт заявив, що масштаби навчання відповідають розумінню, що Росія проводить "напористу політику, істотно збільшуючи свій оборонний бюджет та військову присутність".

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 11 до 15 вересня пройдуть масштабні військові навчання "Схід-2018", у яких візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців. Перевірка, за словами глави Міноборони РФ, буде проходити в умовах, максимально наближених до бойових.