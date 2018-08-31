"Він демократ і знає Захід": у США розсекретили, що казав Єльцин Клінтону про Путіна в 1999 році

За словами Єльцина, на Путіна він "наткнувся", після чого вивчив його "біографію, інтереси, знайомих".

Президентська бібліотека імені Білла Клінтона опублікувала понад тисячу документів, пов'язаних з російсько-американськими відносинами, в тому числі стенограми розмов Клінтона з Борисом Єльциним.

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Як передає DW.com, в розмові по телефону 8 вересня 1999 року Єльцин повідомив Клінтону про те, що вибрав своїм наступником Володимира Путіна. Ця розмова відбулася майже через місяць після телезвернення Єльцина, в якому він заявив, що підтримає Путіна на майбутніх президентських виборах.

За словами Єльцина, на Путіна він "наткнувся", після чого вивчив його "біографію, інтереси, знайомих". "Я зрозумів, що він надійна людина, що добре розбирається в тому, що знаходиться в сфері його відповідальності. При цьому він ввічливий і сильний, дуже товариський і може легко встановлювати добрі стосунки і знаходити контакт з партнерами", - сказав тоді Єльцин про Путіна Клінтону.

Потім під час особистої зустрічі 19 листопада того ж року Клінтон запитав Єльцина про те, хто переможе на виборах президента Росії. "Путін, звичайно. Він буде моїм наступником. Він демократ і знає Захід", - заявив Єльцин. Путін, за його словами, "жорсткий, у нього є внутрішній стрижень" і він "продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії". Білл Клінтон, що зустрічався раніше з Путіним, відзначив у розмові, що наступник Єльцина "дуже розумний".