Bloomberg: У Росії немає майбутнього з вини Путіна

Росіянам можна забути про покращення якості життя, поки режим в Кремлі не зміниться.

У Володимира Путіна дуже не просте завдання. Він хоче доти росіянам процвітання до 2024 року, коли конституція Росії скаже йому, що його час на посаді закінчився.

Але економіка не допомагає в цьому російському президенту. І в тому, що вона в кошмарному стані, Путіну нікого звинувачувати окрім себе.

Про це в редакційній статті пише Bloomberg. Після заглиблення в рецесію у 2015 році Росія лишається в ямі. Приватні інвестиції і продуктивність мляві. Економісти не чекають, що у найближчому майбутньому економічне зростання РФ зможе перевалити за 2%. І дуже сильно контрастує з тим, які темпи країна бачила впродовж перших двох президентських термінів Путіна.

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Якщо ситуація не зміниться, росіянам може осточортіти до 2024 року. І це небезпечно, тому що передача влади або зміна конституції під Путіна може ще більше посилити невдоволення через те, що у виборців все менше питають думку в ході процесу. Зрештою, в 2011-2012 роках, коли росіяни виходили на вулиці, економічне становище Росії було в рази кращим.

Путін відреагував тим, що пообіцяв країні економічне чудо. Він наказав уряду підвищити народжуваність, збільшити тривалість життя, а заодно і доходи населення. Він також розпорядився підвищити розробку інновацій, переходу на електронні системи, покращити освіту і охорону здоров’я. Всі ці цілі вражають, однак менше надихає той факт, що таке майбутнє дуже малоймовірне.

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І проблема більше політична, ніж економічна. Для початку, анексія Криму і втручання у чужі вибори перетворили Росію на парію. За цю поведінку Захід покарав її санкціями. Їхній негайний економічний ефект може й обмежений, але вони створюють постійну непевність, яка відрізає РФ від іноземних інвестицій і ідей.

А тим часом, хватка Путіна за владу душить внутрішню економіку країни. Його зневага до приватної власності і особистих свобод охоплює весь чиновницький апарат. Президент особисто вирішує, хто і від чого зможе отримати вигоду, кого будуть переслідувати, а також що людям можна говорити і що не можна. Люди бояться за свої життя, бояться, що їхнє майно можуть конфіскувати у будь-який момент. І все це придушує підприємництво в Росії, а найбільш талановиті люди полишають її.

Звісно, росіяни не здаються так просто. В країні досі є багато стартапів, ресторанів і приватних ферм, які пропонують товари і послуги на будь-який смак і за різними цінами. Однак, надто часто бізнес зіштовхується з атаками з боку чиновників чи корумпованих суддів, яких підкупили конкуренти. За фінансову активність люди навіть потрапляють за ґрати. А ті фірми, яким вдалося вистояти, часто зіштовхуються з ситуацією, в якій їм нічого більше не лишається, як продати бізнес компаніям зі зв’язками в уряді.

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На такому фоні навіть розумні економічні підходи набувають негативного характеру. Приміром, підвищення пенсійного віку життєво важливе для Росії і її довгострокового економічного зростання. Це дозволить пом’якшити проблему, з якою зіштовхнулися багато країн – старіння населення. Однак, росіяни виправдано ставлять питання: чому всім потрібно чекати довше на свої гроші, якщо друзі президента в цей час збагачуються за рахунок державних контрактів?

Радники Путіна добре знають, що треба робити. Економічна програма, розроблена колишнім міністром фінансів Олексієм Кудріним стверджує, що економічний успіх неможливий без верховенства закону і «чесної і по-справжньому незалежної» судової системи. Але ці фундаментальні елементи відсутні у планах самого Путіна. Зрештою, як же правляча еліта буде збагачуватися і розбиратися з опонентами, якщо вона не зможе експлуатувати суди.

В кінці-кінців, дилема проста: Путін може мати або путінізм, або більш успішну Росію. Але мати і те, і інше – ні. Шансів того, що він зробить правильний вибір, немає.