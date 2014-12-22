У Пакистані затримали підозрюваних у нападі на школу, де загинули 140 осіб

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Пакистану Чоудрі Нісар Алі Хан, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В результаті нападу бойовиків загинули тоді понад 140 осіб, майже всі - діти.

Міністр не навів ніяких подробиць затримання.

У неділю тисячі пакистанців прийшли до будівлі школи, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріфскасував мораторій на смертну кару після нападу талібів на кадетську школу в Пешаварі 16 грудня, жертвами якого стали понад 140 осіб.

Слідом за скасуванням мораторію в пакистанських в'язницях негайно почали приводити у виконання смертні вироки.