У Пакистані затримали підозрюваних у нападі на школу, де загинули 140 осіб
01:12, 22 грудня 2014Світ
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Пакистанська поліція заарештувала кількох людей, які могли бути пов'язані з нападом на школу в Пешаварі
REUTERS
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Пакистану Чоудрі Нісар Алі Хан, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В результаті нападу бойовиків загинули тоді понад 140 осіб, майже всі - діти.
Міністр не навів ніяких подробиць затримання.
У неділю тисячі пакистанців прийшли до будівлі школи, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріфскасував мораторій на смертну кару після нападу талібів на кадетську школу в Пешаварі 16 грудня, жертвами якого стали понад 140 осіб.
Слідом за скасуванням мораторію в пакистанських в'язницях негайно почали приводити у виконання смертні вироки.
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