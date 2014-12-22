У Мексику прибули мільйони метеликів-мігрантів із Канади та США
15:44, 22 грудня 2014Світ
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Мільйони метеликів виду Данаїда монарх (Danaus plexippus) дісталися мексиканських лісів з Канади і півночі США, звідки вони щороку вирушають у кінці літа - на початку осені.
Метелики прибули в Мексику / Скріншот відео
Екологи сподіваються на зростання кількості особин після різкого зниження протягом останніх років, повідомляє BBC.
Уряди Мексики, США та Канади роблять усе можливе для відновлення популяції, говориться в повідомленні.
Читайте такожЗа останні 40 років у світі стало вдвічі менше диких тваринДовідка. Метелики виду Данаїда монарх (Danaus plexippus) щороку мігрують на великі відстані, вирушаючи з півночі США та Канади в кінці літа - восени, і через кілька місяців досягають північних районів Мексики. В процесі перельоту змінюється кілька поколінь метеликів.
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