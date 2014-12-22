У Мексику прибули мільйони метеликів-мігрантів із Канади та США

Екологи сподіваються на зростання кількості особин після різкого зниження протягом останніх років, повідомляє BBC.

Уряди Мексики, США та Канади роблять усе можливе для відновлення популяції, говориться в повідомленні.

Читайте такожЗа останні 40 років у світі стало вдвічі менше диких тваринДовідка. Метелики виду Данаїда монарх (Danaus plexippus) щороку мігрують на великі відстані, вирушаючи з півночі США та Канади в кінці літа - восени, і через кілька місяців досягають північних районів Мексики. В процесі перельоту змінюється кілька поколінь метеликів.