У Нікарагуа почали будівництво каналу між Тихим і Атлантичним океанами - ЗМІ

За словами Альєслевенса, реалізація проекту є частиною задуму президента Даніеля Ортеги з боротьби з бідністю, оскільки канал матиме велике соціально-економічне значення для центральноамериканської країни і створить велику кількість робочих місць: приблизно 50 тисяч - на період будівництва і 200 тисяч - після введення в експлуатацію з урахуванням пов`язаних з каналом проектів. Віце-президент зазначив, що з реалізацією проекту ріст ВВП Нікарагуа складе 8-10%, уточнює портал La Voz del Sandinismo, повідомляє РИА «Новости».

Вартість проекту оцінюється в 50 мільярдів доларів, головним інвестором є китайська компанія HKND. Довжина каналу складе майже 280 кілометрів, глибина - близько 27 метрів, ширина буде варіюватися в межах 226-530 метрів.

Планується, що час проходження каналу судами не перевищить 30 годин. Новий водний шлях з Атлантичного в Тихий океан планується як альтернатива вже існуючому Панамському каналу, розташованому на відстані всього 600 кілометрів.

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Альєслевенс уточнив, що введення в експлуатацію каналу в 2019 році дозволить знизити вартість перевезення вантажів морським шляхом між Америкою, Європою та Азією приблизно на 30%. Фахівці вважають, що канал зможе пропускати на рік 5,1 тис. суден великої водотоннажності.