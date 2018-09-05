Трамп відреагував на інформацію про крадіжку з його робочого столу

У книзі Боба Вудворда «Страх: Трамп в Білому домі» міститься опис інциденту, під час якого екс-помічник президента США з економіки Гері Кон вкрав з його столу документи про скасування торговельної угоди з Сеулом.

Дональд Трамп заявив, що його підлеглі не крали з його столу документи заради захисту інтересів країни. Про це політик сказав в інтерв'ю The Daily Caller.

Як наголошується, в книзі Боба Вудворда «Страх: Трамп в Білому домі» міститься опис інциденту, під час якого екс-помічник президента США з економіки Гері Кон вкрав з його столу документи про скасування торговельної угоди з Сеулом.

«Ніхто мене нічого не брав», — сказав Трамп.

Він додав, що особисто не спілкувався з автором книги, але, швидше за все, зробив би це, якби той подзвонив.