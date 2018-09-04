Трамп вимагав від Пентагону ліквідувати Асада - The Washington Post

У відповідь Маттіс сказав, що займеться цим, а своєму раднику заявив: "Ми не будемо нічого такого робити. Ми будемо діяти більш виважено".

Американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі розповів, що президент США Дональд Трамп в 2017 році вимагав від Пентагону ліквідувати главу Сирії Башара Асада. Фрагменти книги опублікував The Washington Post.

За словами Вудворда, Трамп був в люті через повідомлення про хімічну атаку в сирійській Думі і зажадав від глави Пентагону Джеймса Меттіса «просто вбити» Асада.

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У відповідь Маттіс сказав, що займеться цим, а своєму раднику заявив: "Ми не будемо нічого такого робити. Ми будемо діяти більш виважено".

Потім в процесі консультацій були розроблені варіанти проведення військової операції проти Сирії, яку Трамп в кінцевому підсумку і схвалив. Були нанесені обмежені ракетні удари в Сирії по військових об'єктах, де могли виготовляти хімічна зброя.