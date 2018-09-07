Американські винищувачі F-22 перехопили російські бомбардувальники поблизу Аляски

В Росії підтвердили інцидент, заявивши, що бомбардувальники виконували «заплановані польоти над нейтральними водами».

Два американські винищувачі F-22 перехопили пару російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які 6 вересня пролетіли над Північним Льодовитим океаном, Беринговим та Охотським морями.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода", зазначаючи, що Міністерство оборони Росії 7 вересня підтвердило інцидент, заявивши, що бомбардувальники виконували «заплановані польоти над нейтральними водами», коли їх супроводжували американські бойові літаки.

Раніше представник Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) Майкл Кучарек заявив, що інцидент стався на південь від Алеутських островів у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

За його словами, американські винищувачі супроводжували російські бомбардувальники до того моменту, коли Ту-95 залишили розпізнавальну зону. Російські літаки не вторглися в повітряний простір США або Канади, наголосив представник NORAD.

Як зазначається, це вже не перший схожий випадок цього року. У травні американські винищувачі перехопили біля берегів Аляски два Ту-95. Схожий інцидент стався і в квітні.

Нагадаємо, у лютому російські бомбардувальники Ту-95 в окупованому Криму відпрацювали умовні пуски крилатих ракет по материковій Україні.