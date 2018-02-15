Російські бомбардувальники в Криму відпрацювали умовні пуски крилатих ракет по материковій Україні
18:15, 15 лютого 2018Війна
1590 0
Бомбардувальники здійснили польоти в повітряному просторі АР Крим в супроводі пари винищувачів Су-30.
Російські бомбардувальники імітували ракетний удар по Україні / фото topwar.ru
Російські бомбардувальники Ту-95 в окупованому Криму відпрацювали умовні пуски крилатих ракет по материковій Україні.
Читайте такожНа початку російської агресії очікувався наступ 200-тисячного війська РФ на Україну - Турчинов (відео)Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил України на сторінці у Facebook.
«Група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснив проліт в повітряному просторі АР Крим та відпрацював умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter