По всій Росії на мітингах проти підвищення пенсійного віку затримали близько 300 осіб - правозахисники

Прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

За даними правозахисної організації «ОВД-Инфо», по всій Росії через участь в мітингах проти підвищення пенсійного віку затримали 291 особу.

Про це повідомляється на сайті організації. Мова йде тільки про тих, хто вже оформлений поліцією. Інформація уточнюється. В той же час, як повідомляє "Медуза", МВС відзвітувало про затримання 100 осіб у Петербурзі. За даними ЗМІ, мова йде про 400-500 затриманих.

У Москві, за даними МВС, затримані «кілька людей». За непідтвердженими даними, одному із затриманих загрожує кримінальна справа.

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У Новосибірську затримано 10 осіб. Координатор штабу Навального Сергій Бойко отримав 30 діб арешту за повторне порушення правил проведення мітингу

Як відомо, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії провели акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік в Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.