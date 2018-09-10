Британські військові після Brexit залишаться в Німеччині через російську агресію

Міністр оборони Великої Британії вважає, що наразі Росія становить таку ж загрозу, як і у часи холодної війни.

Після виходу із Європейського Союзу Велика Британія залишить своїх військових на території Німеччини через російську агресію.

Про це повідомляє видання The Times, посилаючись на міністра оборони країни Гевіна Уільямсона.

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За його словами, Велика Британія відклала плани щодо виведення військових з Німеччини до 2020 року.

Уільямсон вважає, що наразі РФ становить таку ж загрозу, як і у часи холодної війни.

Згідно з інформацією, наразі на території Німеччини перебувають понад 200 британських військових і 400 членів їхніх родин.

Також повідомляється, що у Німеччині розміщений інженерний полк, що є провідним підрозділом НАТО для перетину річок танками на місці зруйнованих переходів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія пропонувала засновнику руху за вихід Британії з ЄС Leave.EU Аарону Бенксу «можливості, недоступні іншим» у видобутку золота на російських родовищах, а також підтримку банку, пов’язаного з Кремлем.