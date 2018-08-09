Росія підкупала засновника руху за Brexit доступом до свого видобутку золота

Нові подробиці викликають підозри щодо впливу Кремля на референдум про вихід Британії з ЄС.

Росія пропонувала засновнику руху Leave.EU Аарону Бенксу «можливості, недоступні іншим» у видобутку золота на російських родовищах, а також підтримку банку, пов’язаного з Кремлем.

Про це стало відомо виданню The Guardian, в руках якого опинилася копія презентації ділової пропозиції, яку Бенкс отримав від посла Росії в Лондоні Олександра Яковенка. Зокрема, засновнику руху за вихід Британії з ЄС пропонували шанс заробити надзвичайно великі кошти на видобутку золота в Росії.

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Британські політики кажуть, що нові факти загострюють питання про те, яку роль зіграла Москва у процесі Brexit. І чи дійсно Кремль збирався збагатити лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС в 2016 році через низку прихованих бізнес-угод.

Сам Бенкс постійно заперечував, що отримував будь-які гроші від Росії. Однак, сумніви щодо походження його багатства з’явилися після того, як він пожертвував 9 мільйонів фунтів стерлінгів на кампанію за Brexit. І це найбільша політична пожертва за всю історію Великої Британії.

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Попри всі заперечення Бенкса, впродовж останніх тижнів йому довелося визнати, що він мав низку сумнівних зустрічей, зокрема з російським дипломатом Олександром Удодом, якого пізніше видворили з Британії за підозри у шпигунстві. На початку цього року виявилося, що в жовтні 2015-го Удод запросив Бенкса і його бізнес-партнера Енді Вігмора на зустріч з послом Росії. Через кілька тижнів після того вони проводили «застілля» у маєтку Кенсінгтон, в якому живе російських посол.

6 листопада під час зустрічі з росіянами Бенкс обговорював потенційну угоду щодо видобутку золота в Росії. Згодом Яковенко познайомив британця з російським бізнесменом Сіманом Поваренкіним, який керує компанією «ГеоПромайнінг». Ця компанія спеціалізується на видобутку золота.