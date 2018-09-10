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Асад дозволив застосувати хлор в Ідлібі - ЗМІ

07:04, 10 вересня 2018
Світ
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Асад дозволив використовувати хлор в Ідлібі \ фото УНІАН

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Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на представників американської адміністрації, передає ТСН. Газета зазначає, що дані про те, що Асад дозволив застосовувати хлор при наступальних операціях, отримані американською розвідкою.

Вашингтон, Лондон і Париж неодноразово попереджали, що в разі застосування сирійським режимом хімзброї при звільненні провінції Ідліб, сили коаліції під егідою США вживатимуть відповідні дії.

З дня на день армія сирійського диктатора Асада готується почати наступ на провінцію Ідліб – останню територію в країні, яку контролюють антиурядові сили. Попередньо кілька авіаударів на кордонах провінції вже здійснила російська авіація, яка підтримує Асада і його режим.

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Теги: #Сирія#хлор#Башар Асад