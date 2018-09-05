США пригрозили Асаду відповіддю у разі застосування хімзброї в Ідлібі

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі.

Сполучені Штати направили різке попередження сирійському правителю Башару Асаду з огляду на ймовірний наступ його військ та союзних до Дамаска сил на підконтрольну повстанцями провінцію Ідліб на північному заході країни.

В оприлюдненій ввечері у вівторок, 4 вересня, заяві прес-секретарки Білого дому Сари Сандерс наголошується на неприпустимості застосування військами Асада хімічної зброї в Ідлібі, пише DW.

У разі використання знову бойових отруйних речовин Асадом реакція Сполучених Штатів та їхніх союзників буде швидкою та "належною", зазначила речниця Білого дому.

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Представниця адміністрації американського президента також вказала на те, що наступ на провінцію Ідліб лише загострить сирійський конфлікт, що вже набув трагічних масштабів. За словами Сандерс, життя сотень тисяч мирних жителів провінції опиняться під загрозою через наступ військ Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російська авіація поновила після 22-денної перерви бомбардування території провінції Ідліб. 25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.