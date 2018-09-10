этот материал доступен на русском

Польща створює нову дивізію на східному кордоні

17:53, 10 вересня 2018
Світ
475 0
Поляки вирішили укріплювати свій західний кордон / фото: mon.gov.pl

"Я прийняв рішення про створення нового підрозділу Польської армії, командування якого буде розташована в Седльце. Новим командиром 18-ї механізованої дивізії буде бригадний генерал Ярослав Громадзінський", - цитує міністра сайт польського оборонного міністерства

Читайте такожНа Львівщині стартували міжнародні навчання Rapid Trident-2018 (фото, відео)

Зазначається, що дивізія буде сформована з трьох бригад - двох існуючих, 1-ї бронетанкової та 21-ї бригади Підгальських стрільців, та однієї нової, яка буде невдовзі сформована.

Також Маріуш Блащак зазначив, що створення четвертої дивізії посилює східний фланг і зумовлене ​​оперативною потребою.

"18-й механізована дивізія відповідатиме всім стандартам НАТО та буде готова до використання в рамках підкріплення союзників. Проте основним її завданням буде захист території Республіки Польща", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща