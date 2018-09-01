У Польщі будівлю Інституту нацпам'яті обмалювали графіті на підтримку голови Українського товариства (фото)

Кримінальну справу проти голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича порушено за зверненням люблінського воєводи Пшемислава Чарнека, який вважає, що голова Українського товариства своїми висловлюваннями міг образити польський народ.

Будівлю Інституту національної пам'яті Польщі, що знаходиться у Варшаві, невідомі обмалювали графіті на підтримку голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича, проти якого відкрито кримінальну справу за обвинуваченням у «публічній зневазі польського народу».

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Світлини написів, зроблених на будівлі інституту, опублікував у Facebook український журналіст Ігор Ісаєв. Так, на будівлі червоною фарбою зробили кілька написів польською мовою. Ісаєв зазначив, що у перекладі графіті звучать як: "Ви ганьбите Польщу", "За доктора Купріяновича" та "Шарек, брехуне, історія тебе засудить".

Як повідомляв УНІАН, проти Купріяновича відкрито справу за статтею Кримінального кодексу про "публічну зневагу польського народу або Республіки Польща", якою передбачено покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі.

Слідство у справі висловлювань Купріяновича провадить окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства.

До прокуратури звернувся люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, який вважає, що голова Українського товариства у виступі під час пам’ятних заходів у Сагрині, присвячених вшануванню пам’яті українців, вбитих під час акцій польського підпілля у 1944 році, зрівняв події у Сагрині з подіями на Волині в 1943 році.

«Зрівняв 130 тис. жертв (поляків) геноциду з кількома сотнями цивільних українців, котрі загинули в Сагрині 10 березня 1944 року», - сказав Чарнек.

Він вважає, що Купріянович своїми висловлюваннями міг образити польський народ.