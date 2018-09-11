Президент Туреччини попередив про гуманітарну катастрофу в Ідлібі

Він закликав міжнародну спільноту діяти, інакше «всьому світу доведеться сплатити ціну».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попередив про гуманітарну катастрофу в разі, якщо сирійська урядова операція в утримуваній повстанцями провінції Ідліб триватиме.

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У статті Ердогана, опублікованій 11 вересня у Wall Street Journal, він закликав міжнародну спільноту діяти, інакше «всьому світу доведеться сплатити ціну», передає радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня російська й сирійська авіація обстріляли провінцію Ідліб. Авіаудари були завдані на наступний день після переговорів щодо ситуації в регіоні. У них брали участь президенти Ірану, Туреччини й Росії. Угоди для запобігання удару по провінції на переговорах досягти не вдалося. 10 вересня Башар Асад дозволив використання хлору в провінції Ідліб. У відповідь США, Великобританія і Франція вирішили застосувати до режиму Башара Асада "більш жорсткі заходи, ніж раніше", якщо Дамаск знову використовує хімічну зброю.